Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб.

Режим ЧС ввели в четырех районах Челябинской области из-за метели. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Чрезвычайную ситуацию объявили в Варненском, Нагайбакском, Карталинском, Кизильском, Агаповском и Брединском районах. Из-за сложных погодных условий в данных муниципалитетах наблюдается тяжёлая ситуация.

Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб. На особо затрудненных направлениях движения начали работать оперативные и рабочие группы пожарно-спасательных подразделений.

Ранее в Челябинской области автобус с туристами застрял на трассе из-за бурана.

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