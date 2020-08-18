Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя

Коммунальные службы пытаются устранить последствия ливня.

Режим чрезвычайное ситуации введен в Благовещенске после дождя. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Подчёркивается, что ЧС ввели после того, как уровень осадков достиг отметки "опасное явление". Ливень шёл всю ночь. Стихия повалила деревья, размыла дороги и улицы. На некоторых улицах перестали работать светофоры. Известно, что без электричества остались 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова, затопило некоторые социальные объекты.

В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей. цитата из сообщения администрации

Подчёркивается, что коммунальные службы пытаются устранить последствия ливня — откачивают воду на социальных объектах и дорогах.

Сейчас комиссия по ЧС в срочном порядке организовывает пункт для временного размещения эвакуированных граждан.

Ранее в Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков.

Видео: YouTube / SM News