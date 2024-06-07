Ретропоезд "Лахта" совершит вечерний рейс из Гатчины в Петербург 26 июля

В рамках проведения VIII симфонического фестиваля "Дым над водой" в Приоратском парке Гатчины будет организовано специальное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. Согласно информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, для комфортного возвращения гостей мероприятия назначен вечерний рейс ретропоезда "Лахта".
Состав № 7038 отправится со станции Гатчина-Варшавская в 23:47 и прибудет на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 00:43. Для удобства посетителей также запланирован дополнительный электропоезд № 7037, который будет курсировать в обратном направлении: отправление с Балтийского вокзала в 21:25, прибытие в Гатчину в 22:21.
Ранее сообщалось, что на день ВМФ в Выборг запустят ретропоезд "Лахта".
Фото: Telegram/ Спб-Главный
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