Ретро-вечер на набережной реки Охта

Гостей ждут на площадке за Домом молодёжи "Квадрат".

На набережной реки Охта 15 августа пройдет ретро-вечер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Гостей ждут на площадке за Домом молодёжи "Квадрат" на Передовиков, 16, корпус 2. Начало в 18:00.

В программе вечера музыкальные хиты 70-90-х. Для всех желающих пройдет танцевальный мастер-класс. Горожане изготовят авоськи и поиграют в настольные игры. Будет лотерея, гостям вручат подарки и призы. Участие в конкурсе бесплатное.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского