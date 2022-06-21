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Ретро-вечер на набережной реки Охта
Сегодня, 12:12
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Ретро-вечер на набережной реки Охта

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Гостей ждут на площадке за Домом молодёжи "Квадрат".

На набережной реки Охта 15 августа пройдет ретро-вечер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Гостей ждут на площадке за Домом молодёжи "Квадрат" на Передовиков, 16, корпус 2. Начало в 18:00. 

В программе вечера музыкальные хиты 70-90-х. Для всех желающих пройдет танцевальный мастер-класс. Горожане изготовят авоськи и поиграют в настольные игры. Будет лотерея, гостям вручат подарки и призы. Участие в конкурсе бесплатное.  

Ранее мы писали, что в Приморском районе новая школа сможет принять 1375 учеников.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: дом молодежи квадрат, набережная реки охты, ретро-вечер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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