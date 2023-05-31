В Приморском районе новая школа сможет принять 1375 учеников

В рамках работы с инвесторами завершено строительство общеобразовательной школы с двумя бассейнами в Приморском районе. Школа находится на Верхне-Каменской улице, дом 9 корпус 2.
Образовательное учреждение рассчитано на 1375 детей. В школе будет 55 классов. Современное здание состоит из учебных блоков трех и четырех этажей. Кроме учебных классов в школе оборудованы помещения для отдыха и игр, мастерские, просторный актовый зал, вместительная столовая, библиотека с фондом хранения книг и медиатека.
Для занятий спортом обустроены три физкультурных зала и два бассейна, а во дворе – футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки. По соседству создана комфортная зона для отдыха.
Подробнее о школе можно прочитать на портале "Строительный Петербург".
А в Невском районе на улице Белышева ввели детский сад на 140 человек.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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