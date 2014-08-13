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В Доме молодёжи "Квадрат" появится бесплатный летний лагерь для подростков
Сегодня, 10:31
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В Доме молодёжи "Квадрат" появится бесплатный летний лагерь для подростков

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Дети будут участвовать в театральных постановках, спортивных играх, творческих мастер-классах.

В Доме молодёжи "Квадрат" откроют бесплатный летний лагерь для подростков. Смена начнется 10 августа, а завершится 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Детский городской лагерь откроется на улице Передовиков в доме 16, корпус 2. Дети будут участвовать в театральных постановках, спортивных играх, творческих мастер-классах. Они будут посещать кинопоказы, играть в настольные игры, ходить на учебные занятия, заниматься танцами. Школьников ждут приключения на природе. 

Вновь окунуться в атмосферу лагеря можно бесплатно. Туда приглашают подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Регистрация до 7 августа.

Ранее петербуржцам рассказали о новых мерах поддержки для семей с детьми.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: бесплатный летний лагерь, детский лагерь, дом молодежи квадрат, подростки, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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