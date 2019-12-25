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Эксперт: "Рестораны Петербурга продолжат закрываться до конца года"
Сегодня, 13:20
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nastya960

Эксперт: "Рестораны Петербурга продолжат закрываться до конца года"

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Он отметил, что не знает, как рестораны пройдут эту ситуацию с отсрочкой платежей по долгам.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александр Марков ожидает закрытия заведений общепита до конца года. Такое заявление он сделал в ходе круглого стола "Делового Петербурга".

Он отметил, что не знает, как рестораны пройдут эту ситуацию с отсрочкой платежей по долгам. Марков считает, что август и сентябрь покажут жизнеспособность многих проектов.

Общее число проектов, которые будут закрываться или перепрофилироваться, будет увеличиваться, также отметил эксперт. И такой напряженной ситуация окажется вплоть до конца года.

Ранее Роспотребнадзор обновил правила для точек общественного питания.

Фото: pixabay 

 

 

Теги: рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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