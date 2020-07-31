Реставрация картины Брюллова "Последний день Помпеи" стартовала в Русском музее

В Государственном Русском музее Петербурга при поддержке ПАО "Газпром" началась открытая реставрация картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи", находящейся в Корпусе Бенуа. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения 21 декабря.
За процессом работы смогут наблюдать посетители музея, для чего в зале №86 установлен специальный стеклянный экран. Сотрудники учреждения отметили, что это даст возможность познакомиться с деятельностью реставраторов – важнейшей стороной музейной работы, которая часто остается "за кадром".
Мы решили, что люди, которые приезжают в Русский музей, не должны быть лишены встречи с главным шедевром, вершиной творчества великого Карла. Поэтому у нас родилась идея поместить реставрационный процесс за стекло, сделать его впервые в практике российских музеев абсолютно доступным на протяжении всех этапов работы.
Алла Манилова, генеральный директор Русского музея
Карл Брюллов – художник, поднявший русскую живопись первой половины XIX века на уровень мирового признания. "Последний день Помпеи" является самым знаковым его полотном. Картина включена во всемирный перечень шедевров.
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Фото: пресс-служба Государственного Русского музея
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