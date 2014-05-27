В Концертном зале на Английской набережной завершают реставрацию витражей

Наиболее кропотливые работы связаны с восстановлением интерьеров и декора.

В Петербурге продолжаются реставрационные работы в здании Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. О новом этапе рассказала пресс-служба городского комитета по культуре.

Напомним, что в 2022-ом году специалисты занимались укреплением фундамента будущего Концертного зала на Английской набережной. На данный момент они усиливают перекрытия и потолок. Наиболее кропотливые работы связаны с восстановлением интерьеров и декора: так, удалось воссоздать копию картины XIX века "Снятие с креста" авторства Рубенса. Кроме того, было отреставрировано 13 уникальных в своём роде английских витражей, осталось поработать ещё над двумя. Реставраторы также заняты восстановлением мозаичного декора, колонн, мраморных пилястр и дубовых дверей.

Полное завершение работ намечено на конец 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что цеха завода Нобеля признали объектами культурного наследия.

Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга