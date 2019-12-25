До конца года на птицефабрике "Северная" откроют новый репродуктор

В общей сложности на проект направят около 2,6 млрд рублей.

К концу года в отделении "Любань" птицефабрики "Северная" запустят новый репродуктор. Об этом информирует пресс-служба АПК Ленобласти.

Напомним, что документы об осуществлении соответствующего инвестиционного проекта были подписаны на выставке "Агрорусь" в 2020 году. В частности, будет возведена площадка для выведения родительского стада бройлеров и производства 44,4 млн штук инкубационного яйца в год. В общей сложности на проект направят около 2,6 млрд рублей.

Всего репродуктор обеспечит 125 рабочих мест для жителей региона.

Ранее мы сообщили о том, что число заявок на догазификацию от ленинградцев превысило 30 тысяч.

Фото: комитет по АПК Ленинградской области