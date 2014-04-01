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Петербургская пенсионерка лишилась почти 3 млн рублей после рефинансирования кредита
Сегодня, 9:33
49
Alena_Zinovieva

Петербургская пенсионерка лишилась почти 3 млн рублей после рефинансирования кредита

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Банк так и не выплатил женщине деньги.

Вечером 31 марта в полицию Петербурга обратилась 66-летняя женщина, проживающая на проспекте Косыгина. Женщина рассказала об обмане с рефинансированием ее кредита. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 15 марта в офисе юридического центра на улице Восстания она оформила кредит на сумму почти 3 млн рублей, чтобы закрыть другой свой долг перед банком. Однако денег пенсионерка так и не получила.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысячи рублей и украшения за снятие порчи.

Фото: pixabay.com

Теги: обман, рефинансирование кредита
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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oninem
Сегодня 9:55

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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