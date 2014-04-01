Петербургская пенсионерка лишилась почти 3 млн рублей после рефинансирования кредита

Вечером 31 марта в полицию Петербурга обратилась 66-летняя женщина, проживающая на проспекте Косыгина. Женщина рассказала об обмане с рефинансированием ее кредита. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
По словам потерпевшей, 15 марта в офисе юридического центра на улице Восстания она оформила кредит на сумму почти 3 млн рублей, чтобы закрыть другой свой долг перед банком. Однако денег пенсионерка так и не получила.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысячи рублей и украшения за снятие порчи.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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