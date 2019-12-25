Решетников рассказал, почему дорожают овощи

Все дело в низких темпах уборки урожая.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что основной причиной роста цен на овощи является отставание по сбору урожая. По его словам, на 7 октября картофеля было собрано на 19% меньше, а овощей – на 7%.

Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды, а также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Решетников подчеркнул, что Минсельхоз в июле прогнозировал увеличение сбора картофеля на 5,6% к 2020 году, а сбор урожая овощей по прогнозам должен был увеличиться на 1,7%.

Как следствие, нетипичное удорожание овощей и фруктов. В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Решетников также отметил, что по итогам 2021 года прогноз по инфляции в России был повышен до 7,4%.

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