Решетников оценил темпы восстановления российской экономики

В ведомстве это видят по разным показателям.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что российская экономика восстанавливается лучше ожиданий.

"Экономика восстанавливается, динамика восстановления - она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям", - сказал глава ведомства.

Ранее о восстановлении экономики России по более "радужной" траектории, чем ожидало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, поступления основных налогов в России в реальном выражении увеличились на 5–10% за два года.

Фото: kremlin.ru