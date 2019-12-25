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Решетников оценил темпы восстановления российской экономики
Сегодня, 12:51
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Решетников оценил темпы восстановления российской экономики

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В ведомстве это видят по разным показателям.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что российская экономика восстанавливается лучше ожиданий.

"Экономика восстанавливается, динамика восстановления - она даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям", - сказал глава ведомства.

Ранее о восстановлении экономики России по более "радужной" траектории, чем ожидало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, поступления основных налогов в России в реальном выражении увеличились на 5–10% за два года.

Фото: kremlin.ru

Теги: восстановление российской экономики, максим решетников
Категории: Новости России, Лента новостей,

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