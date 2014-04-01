Глава Минэкономразвития сообщил о требовании эмитентам вернуться в страну.

Глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников объяснил порядок делистинга в стране. речь идет о процессе, при котором акционеры обязаны вернуться домой, при этом у этих компаний имеются депозитарные расписки за западных финансовых рынках. Правительство рассчитывает на то, что государственные эмитенты вернутся на рынок.

Акционеры, которые владеют этими расписками, имеют возможность обратиться и конвертировать эти расписки в акции, уже которые обращаются на наших фондовых рынках здесь, дома. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт уточнил, что сами по себе депозитарные расписки относятся к периоду становления российской финансовой системы, которая значительно отличалась от существующей сейчас. В тот период государство не обладало сложными инструментами для работы. Стране пришлось акции крупнейших эмитентов отдавать в залог иностранным крупным банкам. В обмен на это кредитные организации выдавали расписки, которые выходили на торги. На данном же этапе развития экономики разрыв в акциях значим - здесь акции стоят дороже, поэтому нет смысла их котировать на Западе.

Решетников предложил упростить обратный выкуп акций в России.

Фото и видео: Правительство России