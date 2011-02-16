Решетников: государство выполнит свои обязательства вне зависимости от ситуации

Глава МЭР оценил обязательства страны перед гражданами.

Государство выполнит все взятые на себя обязательства вне зависимости от ситуации. Соответствующее мнение в рамках выступления на пленарном заседании Московского финансового форума сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник пояснил участникам мероприятия, что федеральная бюджетная система позволит властям работать над экономическими показателями.

Собственно говоря, на это нацелена вся наша бюджетная конструкция и вся логика с ФНБ, с накоплением, с нефтегазовыми доходами, с базовыми доходами и так далее. Оно предполагает, что вне зависимости от того, какой будет прогноз, государство в полном объеме выполнит. Максим Решетников, глава МЭР

Решетников: вопросы по бюджету на 2025-2026 годы пока остаются.

Фото и видео: Правительство России