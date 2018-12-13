МИД РФ: Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали

Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.
Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ.
Андрей Келин, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД.
Отношения России и Совета Европы напряжены с 2014-2015 годов, когда российских политиков лишили ряда прав из-за их позиции по Крыму. Москва сообщила о невозможности работы в таких условиях и прекратила участие в заседаниях.
Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia
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