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МИД РФ: Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали

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Отношения России и Совета Европы напряжены с 2014-2015 годов, когда российских политиков лишили ряда прав из-за  их позиции по Крыму.

Решение о выходе из Совета Европы в России не принимали. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Наоборот, все усилия отечественной дипломатии направлены сегодня на сохранение полноформатного участия в СЕ.

Андрей Келин,  директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД.

Отношения России и Совета Европы напряжены с 2014-2015 годов, когда российских политиков лишили ряда прав из-за  их позиции по Крыму. Москва сообщила о невозможности работы в таких условиях и прекратила участие в заседаниях.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia

Теги: крым, мид рф, совет европы
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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