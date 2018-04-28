Послушали людей: репетицию Парада Победы в Петербурге перенесли на 22 часа

Командование ЗВО решило перенести репетиционные мероприятия на 3 часа позже ранее запланированного времени.

Руководство Западного военного округа опубликовало обновленный график репетиций Парада Победы в Санкт-Петербурге на ближайшие дни. В ЗВО решили перенести все репетиционные мероприятия на более позднее время. Как пишет "Мойка78", три ближайших "прогона" пройдут в 22.00, а не в 19.00, как планировалось ранее. Речь идет о репетициях 30 апреля, 1 и 2 мая.

По неофициальным данным, причиной такого решения стало недовольство водителей и туристов. Ранние репетиции провоцировали дорожные заторы в районе Дворцовой площади. Более того, пробки вскоре разрастались и на соседние улицы Центрального и Адмиралтейского районов. Кроме того, марширующие солдаты и актеры мешали туристам осматривать Дворцовую площадь и Эрмитаж.

Уже известна дата генеральной репетиции Парада Победы. Масштабное мероприятие состоится 7 мая в 10 часов утра. Ранее мы писали, что на Дворцовой проходит вторая репетиция Парада Победы.