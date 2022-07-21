Рэпер Жиган объяснил, почему поддерживает спецоперацию на Украине

Он также раскритиковал президента страны Владимира Зеленского.

Рэпер Рома Жиган объяснил, почему поддерживает спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в интервью Readovka.

Жиган выпустил трек "Нет войне", посвященный событиям в ДНР. Он отметил, что в нем нет ни слова о спецоперации, но сам поддерживает ее проведение. Рэпер подчеркнул, что его отец родился в Луганске, а мама – в Ставрополье. Также Жиган выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Я знаю, что будет дружба, но пока там сидят при власти квнщики, шуты гороховые, скоморохи - хорошего отношения между нашими странами не будет. Роман Жиган, рэпер

Ранее Кеосаян раскритиковал позицию уехавшего из страны Белого.

Видео: Telegram / Readovka