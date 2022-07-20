Кеосаян раскритиковал позицию уехавшего из страны Белого

Он обратился к актеру с вопросом, почему тот раньше не высказывал свою гражданскую позицию.

Режиссер Тигран Кеосаян раскритиковал позицию уехавшего из России актера Анатолия Белого. Об этом он заявил в эфире своего шоу "Кеосаян daily".

Кеосаяна смутило решение Белого уйти из театра МХТ и уехать из страны. Он обратился к актеру с вопросом, почему тот раньше не высказывал свою гражданскую позицию.

Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль. Тигран Кеосаян, режиссер

Ранее мы сообщали, что латвийский актер Ивар Калныньш отрекся от российского кино.

Видео: VK / Кеосаян daily