Кеосаян раскритиковал позицию уехавшего из страны Белого

Режиссер Тигран Кеосаян раскритиковал позицию уехавшего из России актера Анатолия Белого. Об этом он заявил в эфире своего шоу "Кеосаян daily".
Кеосаяна смутило решение Белого уйти из театра МХТ и уехать из страны. Он обратился к актеру с вопросом, почему тот раньше не высказывал свою гражданскую позицию.
Почему у меня вызывает гомерический хохот то, что пишет Толя Белый? Потому что, Толенька, ты это написал и эмигрировал в Израиль.
Тигран Кеосаян, режиссер
Ранее мы сообщали, что латвийский актер Ивар Калныньш отрекся от российского кино.
Видео: VK / Кеосаян daily
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