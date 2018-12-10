Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их.
Баста
Музыкант закрыл все долговые обязательства футбольного клуба и вложил в проект более десяти миллионов рублей. Рэпер теперь является официальным владельцем ФК и имеет право заниматься работой со спонсорами.
Баста: "Мой единственный талант - трудолюбие".
Фото: Piter.TV
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