Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Музыкант закрыл все долговые обязательства футбольного клуба.

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Баста

Музыкант закрыл все долговые обязательства футбольного клуба и вложил в проект более десяти миллионов рублей. Рэпер теперь является официальным владельцем ФК и имеет право заниматься работой со спонсорами.

Баста: "Мой единственный талант - трудолюбие".

Фото: Piter.TV