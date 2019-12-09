Торопливый Renault уложил "на лопатки" Opel на Белевском проспекте

Иномарка проехала на красный свет, что и привело к ДТП.

Днем 18 мая на перекрестке Белевского проспекта и бульвара Красных Зорь произошло ДТП с перевертышем. По словам очевидца, поделившимся своим рассказом в соцсетях, "Рено Дастер" проехал на красный свет и столкнулся на перекрестке с "Опелем". В результате удара вторая машина перевернулась на крышу.

Мужчина отметил, что на красном светофоре предстояло стоять еще 12 секунд, однако его торопливый попутчик начал движение раньше времени. Водитель уложенного "на лопатки" Opel, к счастью, отделался легкими ушибами: очевидец сообщил, что с автомобилистом все хорошо, только "лоб красный от ушиба". Скорую на всякий случай вызвали к месту ДТП, однако помощь медиков водителю не пригодилась.

если бы дедушка на дастере поехал бы чуть быстрее то думаю последствия были бы более печальные. очевидец ДТП

О состоянии дедушки-лихача на "Рено Дастер" не сообщается.

Видео: легковушка едва не задела пешехода на тротуаре на Дачном проезде.

Фото: Андрей Егоров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"