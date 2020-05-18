Видео: легковушка едва не задела пешехода на тротуаре на Дачном проезде

На Дачном проезде легковушка вылетела на тротуар после касательного столкновения с внедорожником.

В понедельник, 18 мая, в Петербурге едва не сбили еще одну женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

На Дачном проезде легковушка вылетела на тротуар после касательного столкновения с внедорожником. На пути к женщине, иномарку остановил столб. Пятясь назад, женщина споткнулась и падая, уронила свою сумку.

Информация по поступавшим на данный момент не поступала.

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