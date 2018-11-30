В БДТ покажут спектакль Ренаты Литвиновой

Композитор - Земфира, костюмер - Гоша Рубчинский.

Актриса, сценарист, продюсер и режиссера Рената Литвинова привезет в Петербург свой спектакль "Северный ветер". Постановка будет представлена на основной сцене БДТ 14 марта.

Действие происходит в маленьком севере на городе. Одна из героинь чем-то напоминает Раневскую. Музыку для спектакля писала Земфира. Главные роли исполнили: Раиса Максимова, Валентина Иванова, Евгений Перевалов, Софья Эрнст.

Костюмами для артистов занимался Гоша Рубчинский .

Ранее Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой.

Фото: Facebook / Zemfira