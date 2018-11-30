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В БДТ покажут спектакль Ренаты Литвиновой
Сегодня, 8:53
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nastya960

В БДТ покажут спектакль Ренаты Литвиновой

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Композитор - Земфира, костюмер - Гоша Рубчинский.

Актриса, сценарист, продюсер и режиссера Рената Литвинова привезет в Петербург свой спектакль "Северный ветер". Постановка будет представлена на основной сцене БДТ 14 марта.

Действие происходит в маленьком севере на городе. Одна из героинь чем-то напоминает Раневскую. Музыку для спектакля писала Земфира. Главные роли исполнили: Раиса Максимова, Валентина Иванова, Евгений Перевалов, Софья Эрнст.

Костюмами для артистов занимался Гоша Рубчинский .

Ранее Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой.
Фото: Facebook / Zemfira

 

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Теги: бдт, гоша рубчинский, земфира, рената литвинова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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