Ремонтные работы на путях изменили маршрут туристического трамвая Петербурга

Трасса "Первого туристического" изменена с 9 декабря.

Из-за ремонта трамвайных путей с 9 декабря изменился маршрут трамвая "Первый туристический" (Т1). Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

В частности, от места посадки трамвай проедет по Большой Посадской улице, 24/2, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, улице Академика Лебедева, Литейному мосту, Литейному проспекту, Инженерной улице, Садовой улице и Площади Тургенева.

В обратном направлении Т1 отправится с Площади Тургенева до Садовой улицы, Инженерной улицы, Литейного проспекта, Литейного моста, улицы Академика Лебедева, Лесного проспекта, Гренадерской улицы, Гренадерского моста. Конечной точкой станет Большая Посадская улица.

Регулярный маршрут трамвая "Первый туристический" заработал в Северной столице в ноябре 2019 года. Трасса охватывает 500 достопримечательностей и шесть мостов: Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий. Классический ленинградский трамвай для Петербурга воссоздали в Производственном депо "Горэлектротранса".

Ранее мы рассказывали о том, что петербургскому трамвайному маршруту "Первый туристический" 6 ноября исполнилось 4 года.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"