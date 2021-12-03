Туристический трамвайный маршрут Петербурга отмечает 4 года

Петербургскому трамвайному маршруту "Первый туристический" 6 ноября исполнилось 4 года. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".
Маршрут был запущен в 2019 году. Изначально курсировала реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33 – именно такие работали в годы блокады Ленинграда и служили пассажирам 46 лет.
Прогулки по маршруту "Первый туристический" мимо 500 достопримечательностей Северной столицы пользуются высоким спросом. За время его существования услугами воспользовались более 120 тыс. человек.
Ранее на Piter.TV: ряд маршрутов общественного транспорта меняется в Петербурге с 1 ноября.
Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"
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