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Туристический трамвайный маршрут Петербурга отмечает 4 года
Сегодня, 20:51
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Туристический трамвайный маршрут Петербурга отмечает 4 года

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Изначально курсировала реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33.

Петербургскому трамвайному маршруту "Первый туристический" 6 ноября исполнилось 4 года. Об этом рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса".

Маршрут был запущен в 2019 году. Изначально курсировала реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33 – именно такие работали в годы блокады Ленинграда и служили пассажирам 46 лет.

Прогулки по маршруту "Первый туристический" мимо 500 достопримечательностей Северной столицы пользуются высоким спросом. За время его существования услугами воспользовались более 120 тыс. человек. 

Ранее на Piter.TV: ряд маршрутов общественного транспорта меняется в Петербурге с 1 ноября.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"

Теги: первый туристический трамвайный маршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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