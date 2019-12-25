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Ремонт трубы на Тележной улице завершился
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Ремонт трубы на Тележной улице завершился

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Отопление и горячую воду должны были дать ночью.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" устранила дефект на трубопроводе у дома №28 по Тележной улице. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты заменили более 3 метров ненадежного трубопровода. Работы удалось завершить к 23:50 6 апреля. Систему отопления перевели в штатный режим. Если горячую воду или отопление у вас до сих пор не включили — обращайтесь в управляющую компанию.

Кроме того, "ТЭК СПб" завершил работы в Невском районе, где накануне прорвало трубу на проспекте Пятилеток. Дефект устранили на 6 часов раньше установленного срока.

Фото: ВКонтакте / Муниципальный округ Правобережный

Теги: отопление, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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