На проспекте Пятилеток прорвало трубу с горячей водой

На устранение дефекта отводится 24 часа.

Проезд в сторону метро "Проспект Большевиков" по проспекту Пятилеток ограничили из-за прорыва трубы. Об этом сообщили муниципальные депутаты МО "Правобережный".

В среду, 6 апреля, на перекрестке Пятилеток и улицы Ворошилова проводят испытание теплосетей. Объезжать придется через АЗС "Лукойл".

В пресс-службе "ТЭК СПб" сообщили, что на трубопроводе диаметром 800 мм у дома №20 по проспекту Пятилеток обнаружили технологическое нарушение. Работы планируют завершить к 9 часам 7 апреля.

Плановые температурные испытания тепловых сетей от 2-й Правобережной котельной ТЭКа были перенесены с 6 апреля на 21 апреля в связи с необходимостью проведения работ по устранению дефекта на тепломагистрали. Горячее водоснабжение зданий в зоне котельной было ограничено в связи с запланированными испытаниями. "ТЭК СПб".

Сейчас теплоэнергетики переключают абонентов на резервную схему.

Фото: ВКонтакте / Муниципальный округ Правобережный