На проспекте Пятилеток прорвало трубу с горячей водой

Проезд в сторону метро "Проспект Большевиков" по проспекту Пятилеток ограничили из-за прорыва трубы. Об этом сообщили муниципальные депутаты МО "Правобережный".
В среду, 6 апреля, на перекрестке Пятилеток и улицы Ворошилова проводят испытание теплосетей. Объезжать придется через АЗС "Лукойл".
В пресс-службе "ТЭК СПб" сообщили, что на трубопроводе диаметром 800 мм у дома №20 по проспекту Пятилеток обнаружили технологическое нарушение. Работы планируют завершить к 9 часам 7 апреля.
Плановые температурные испытания тепловых сетей от 2-й Правобережной котельной ТЭКа были перенесены с 6 апреля на 21 апреля в связи с необходимостью проведения работ по устранению дефекта на тепломагистрали. Горячее водоснабжение зданий в зоне котельной было ограничено в связи с запланированными испытаниями.
"ТЭК СПб".
Сейчас теплоэнергетики переключают абонентов на резервную схему.
Фото: ВКонтакте / Муниципальный округ Правобережный
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