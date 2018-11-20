До 8 февраля улица Турку будет перекрыта из-за ремонта теплосетей

Ограничения вступят в силу 2 февраля.

На выходных в Петербурге вступит в силу новое распоряжение об ограничении движений транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так со 2 по 8 февраля по нечетной стороне улицы Турку от Пражской улицы до Софийской улицы будет закрыт сквозной проезд транспорта. На данном участке будут реконструировать тепловые сети.

Также сотрудники ГАТИ напоминают, что на этом же участке продолжает действовать другое распоряжение об ограничении движения до 14 июня 2019 года.

Фото: Piter.TV