Ремонт съезда с КАД на Витебский проспект продлили на неделю

Ремонт закончится 30 апреля.

Частичное ограничение движения на съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект в сторону станции метро Купчино (съезд № 5) продлят до 30 апреля. Сроки пришлось сдвинуть из-за того, что строители во время работ нашли нарушения защитного слоя бетона и целостности гидроизоляционного слоя. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Изначально закончить работы планировалась 22 апреля.

Информация о данных изменениях уже выведена на табло и знаки переменной информации.

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Фото: Piter.TV​​​​​​​