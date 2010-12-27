В Петербурге скорректировали ремонты Большого Обуховского моста и путепровода "Нева"

Таким образом власти города хотят избежать транспортного коллапса.

В пятницу, 30 августа, в Петербурге приняли решение о переносе ремонтных работ на Большом Обуховском мосту на конец сентября. Сроки скоординировали с графиком ремонта путепровода "Нева", чтобы избежать транспортного коллапса. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Изначально планировалось завершить ремонт Большого Обуховского моста уже в сентябре. Но время работ совпало со значительным ограничением движения на внутреннем кольце КАД. Сотрудники КРТИ решили, что оптимально перенести начало ремонта моста на 23 сентября, а объезд пустить по путепроводу "Нева" и Народной улице, ремонт которых также запланировали на сентябрь 2019 года.

Отметим, что на Большом Обуховском мосту планируют заменить деформационный шов. Работы продлятся два месяца, но могут быть скорректированы с учетом погодных условий. Что касается путепровода "Нева", то его ремонт хотят завершить 20 сентября.

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Фото: Википедия