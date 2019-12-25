Ремонт проспекта Пархоменко завершён в Петербурге

В Выборгском районе Северной столицы закончился ремонт участка проспекта Пархоменко от проспекта Энгельса до 2-го Муринского проспекта. Дорожники заменили 12,5 тыс.кв.м. асфальта на 1,67 км проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Кроме того, за время работ было обустроено 4 пешеходных перехода, обновлено 7 тыс.кв.м тротуаров, заменён бортовой камень. Ремонт на проспекте прошёл впервые за последние 12 лет.
За год в Петербурге намерены отремонтировать дороги по 100 адресам. Замена асфальта и восстановление благоустройства коснётся почти 250 км дорог. На эти нужды направлено 12,2 млрд рублей.
Ранее мы сообщили о том, что перед петербургскими школами и детсадами проводят ямочный ремонт.
Фото: Правительство Петербурга
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