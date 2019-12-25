Ремонт обхода посёлка Шапки в Ленобласти завершили досрочно

Специалисты управились с укладкой асфальта на протяжении 3 км менее чем за месяц.

Обход посёлка Шапки в Тосненском районе был отремонтирован с опережением сроков. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Работы прошли в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по просьбе местных жителей. Специалисты управились с укладкой асфальта на протяжении 3 км менее чем за месяц. Также были укреплены обочины, установлены дорожные знаки, в скором времени будет нанесена разметка.

Добавим, что обход посёлка Шапки обеспечивает транспортную связь между трассами в сторону Тосно с одной стороны и в сторону Любани с другой стороны. Планировалось, что его ремонт завершат в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что режим работы Гатчинского дворца изменится с 4 августа.

Фото: Правительство Ленобласти