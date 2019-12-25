Квартирный ремонт дорожает в Петербурге

В среднем стоимость ремонта в Северной столице в первом полугодии выросла на 10% и достигла 8,7 тыс. рублей.

Петербуржцам становится всё сложнее накопить достаточную сумму на ремонт в квартире. Цены на отделочные материалы в городе резко взлетели вверх. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на аналитиков агентства INFOLine.

В среднем стоимость ремонта в Северной столице в первом полугодии выросла на 10% и достигла 8,7 тыс. рублей. Это связывают с ажиотажным спором покупателей и сокращением запасов у поставщиков и продавцов. Так, строительные материалы подорожали на 95%, лестницы и их комплектующие выросли в цене на 86%, изоляция – на 75%, листовые − на 73%, сыпучие материалы, сваи – на 72%, лакокрасочные материалы − на 27%, сухие строительные смеси – на 21,8% расходные материалы – на 21%.

Эксперты связывают ситуацию с ограничением поставок и проблемами с логистикой.

Ранее мы сообщили о том, что за год спрос на курьеров в Петербурге вырос в полтора раза.

Фото: Pxhere

