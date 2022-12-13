Движение по Семёновскому мосту через Фонтанку ограничат на 2,5 недели в связи с ремонтом

Ремонт будет проходить в 2 этапа, попеременно будут перекрывать по одной полосе.

В период с 20 мая по 7 июня на Семёновском мосту через Фонтанку начнётся обновление асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Движение транспорта по переправе ограничат на 2,5 недели. Ремонт будет проходить в 2 этапа, попеременно будут перекрывать по одной полосе.

Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут следования.

Ранее мы сообщили о том, что на десять дней закроют Биржевой мост в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Спб ГБУ "Мостотрест"