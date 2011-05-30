Ремонт Рябовского шоссе стартовал в Петербурге

Рябовское шоссе связывает между собой Петербург и Ленобласть и является основной магистралью, которая ведет во Всеволожский район.

В Петербурге в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" стартовал ремонт участка Рябовского шоссе. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Подрядная организация демонтирует бордюрный камень. Кроме того, специалисты уже приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия. На 800-метровом отрезке от Рябовского шоссе, 139А, предусмотрены работы по устройству 12 тыс. "квадратов" нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

Рябовское шоссе связывает между собой Петербург и Ленобласть и является основной магистралью, которая ведет во Всеволожский район. По ней курсирует большое количество транспорта.

Кроме того, Рябовское шоссе является частью мемориального пути, в годы Великой Отечественной войны по территории Красногвардейского района проходила сухопутная часть Дороги Жизни. Современная трасса проходит там же, где проходила дорога военного времени. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что капитальный ремонт моста через Сосенку стартовал в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Смольного