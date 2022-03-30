Капитальный ремонт моста через Сосенку стартовал в Ленобласти

В настоящее время специалисты демонтировали половину моста и подготовили арматурный каркас.

Дорожные службы Ленинградской области начали капитальный ремонт моста через реку Сосенку в деревне Черенцево. Планируется расширение переправы и обустройство удобных тротуаров.

Работы по ремонту моста продлятся до середины осени 2024 года, сообщает Telegram-канал Dorogi_lo. На этот период движение по мосту будет организовано по одной полосе и регулироваться реверсивным светофором.

В настоящее время специалисты демонтировали половину моста и подготовили арматурный каркас. В ближайшее время начнётся заливка бетона, после чего будет уложена гидроизоляция и асфальт. Затем движение будет переключено на отремонтированную часть моста.

Следует отметить, что мост через реку Сосенку является частью дороги, соединяющей Зуево и Новую Ладогу.

Фото: Telegram / Dorogi_lo