Ремонт Парковой улицы в Выборге продлён из-за непогоды

Первоначально планировалось открыть проезжую часть 1 ноября.

В Выборге продолжается капитальный ремонт парковой улицы: ограничения движения были продлены в связи с непогодой. Об этом информирует пресс-служба районной администрации.

Первоначально планировалось открыть проезжую часть 1 ноября. Новую дату объявят позднее. Как уточнили чиновники, проезд в парк Монрепо пока осуществляется по Новокарьерной улице.

Напомним, что ремонтные работы на Парковой улице начались в этом году. Помимо укладки нового асфальтового покрытия, запланировано также обустройство тротуаров и установка наружного освещения, а также создание парковки.

Ранее мы сообщили о том, что план по уборке картофеля выполнен в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района Ленобласти