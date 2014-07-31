  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ремонт Нижнего Лебяжьего моста начался в Петербурге впервые за 20 лет
Сегодня, 16:41
122
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт Нижнего Лебяжьего моста начался в Петербурге впервые за 20 лет

0 0

На переправе готовятся провести комплекс ремонтных работ: первым этапом станет избавления перил от элементов коррозии.

Работники СПб ГБУ "Мостотрест" приступили к ремонту Нижнего Лебяжьего моста через Лебяжью канавку. По данным пресс-службы организации, последний раз переправу обновляли свыше 20-ти лет назад.

На переправе готовятся провести комплекс ремонтных работ: первым этапом станет избавления перил от элементов коррозии. После будут очищены швы между гранитными блоками облицовки фасадных поверхностей, а также устоев и плит тротуара. Все гранитные поверхности моста избавят от скопившихся с годами пыли и грязи. В ходе работ движение пешеходов по переправе будет временно ограничено. Работы завершат осенью 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт набережной у Поцелуева моста завершат к концу года.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: санкт-петербург, спб гбу мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии