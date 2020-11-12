Ректор ВШЭ связал бедность и отстающих в школе учеников

Средний уровень неуспешности в России – 25%.

Причина бедности в России – в высокой образовательной неуспешности, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Об этом он рассказал в интервью "Известиям". По его словам, отставание в школе преобразуется в экономическую неуспешность.

Кузьминов отметил, что в каждом классе есть порядка 30% неуспевающих учеников. Детям из финансово благополучных семей родители могут нанять репетитора, а вот школьники из бедных семей не могут восполнить пробелы.

Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30 процентов? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность. Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ

Он также отметил, что из-за большого процента отстающих людей финансовая ответственность ложится на плечи более успешных граждан.

По словам Кузьминова, уровень неуспешности в России – 25%. Это сравнимо с Индией и Бразилией, где традиционно фиксируют высокий уровень безработицы и избыток рабочей силы. А в России наоборот не хватает работников. В европейских странах этот показатель свели к 10%.

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