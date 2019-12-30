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Ректор Горного университета рассказал о спросе на специальности
Сегодня, 15:48
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arteliseev

Ректор Горного университета рассказал о спросе на специальности

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В 2019 году конкурс на одно место в Горном составлял 122 человека.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко рассказал "Петербургскому дневнику" , на какие специальности в ВУЗе наибольший спрос. По его словам, абитуриентов интересуют специальности, связанные с нефтегазоразведкой, экономикой управления недрами, эксплуатацией месторождений. Число желающих на одно место достигает 122 человек. Минимальный конкурс — 8 человек на место, а в среднем 15. 

По словам ректора, с каждым днем требования к современному инженеру растут — работодателю нужен совершенный сотрудник, умеющий многое: читать профильную литературу на иностранном языке, понимать технологические процессы производства, общаться с зарубежными коллегами, владеть навыками цифровой аналитики. Задача университета — создание условий для лучшего обучения, а также для того, чтобы в кадровый резерв попадали лучшие из лучших. 

"У нас уже давно работает система ЕГЭ, мы ее периодически ругаем, но лучше варианта для борьбы с коррупционной составляющей в учебном процессе пока не придумали. По конкурсу мы отбираем лучших. А дальше многое зависит от самих студентов – от их усердия и желания самосовершенствоваться", — добавил Владимир Литвиненко. 

Ранее мы сообщали, что школьники создали инсталляцию в честь котов, спасавших блокадный Ленинград.

Фото: spmi.ru

Теги: горный университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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