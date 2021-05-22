На "Алых парусах" выпускникам напомнят о жизни Александра Невского

Праздник пройдет в очном формате, но с ограничениями.

Одной из тем праздника выпускников в Петербурге "Алые паруса" станет празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского. Об этом вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский рассказал "Петербургскому дневнику".

В районе Стрелки Васильевского острова пройдут представления, посвященные Ледовому побоищу. Также тема будет подниматься во время концерта на Дворцовой площади.

В этом году "Алые паруса" планируют провести 25 июня в очном формате. Из-за эпидемиологической ситуации заполняемость площади может составлять только 50%, то есть 45 тыс. человек. При этом ранее губернатор Петербурга рассказал о том, что из школ города в этом году выпускаются 30 тыс. человек. Второго билета, как это было ранее, школьникам не дадут: придется прийти без сопровождающих. Исключения составят дети с ограниченными возможностями. Выпускников разделят на сектора, в каждом из которых будет несколько классов.

Ранее организаторы ежегодного фестиваля выпускников "Алые паруса" объявили кастинг на участие в концерте.

Фото: Piter.TV