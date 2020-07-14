Около 9 тыс. жителей Колпино обеспечат телом после обновления теплосетей

Всего сотрудники ГУП "ТЭК" обновили 600 м коммуникаций в подвалах.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" проводят реконструкцию теплосетей в Колпино. На данный момент работы проходят в квартале, ограниченном улицами Ижорского Батальона, Московской, Оборонной и Тверской. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Всего в подвалах было обновлено 600 м коммуникаций, что является пятой частью от общего объёма работ. В общей сложности предстоит обновить 3 км труб от второй Колпинской котельной. Обновлённые сети будут обеспечивать теплом около 9 тыс. жителей Колпино и 18 зданий, среди которых – 12 жилых домов, детский сад, поликлиника и школа.

Реконструкцию теплосетей с благоустройством территории закончат в октябре 2024 года.

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению