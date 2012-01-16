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Реконструкция наружного освещения на Тепловозной улице в Петербурге завершена

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Для лучшей видимости на участке количество фонарей увеличили в 1,3 раза.

На проезжей части протяженностью 1,4 км на Тепловозной улице в Петербурге установили 95 светодиодных фонарей, размещенных на 53 металлических опорах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 декабря.

Светотехническое оборудование объекта с 1968 года обслуживает СПб ГБУ "Ленсвет". Для лучшей видимости на участке количество фонарей увеличили в 1,3 раза. 

Отметим, что в 2023-м в Невском районе в 3 раза светлее стал квартал рядом со станцией метро "Елизаровская". Кроме того, современную систему освещения получила улица Дудко. 

С начала года в Северной столице установили 192 прибора автоматизированной системы освещения. Работы проводились преимущественно в Курортном районе, частично – в Пушкинском. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: наружное освещение, тепловозная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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