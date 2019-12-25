Рекламный стенд обрушился на "ВАЗ", стоящий на улице Савушкина

Машина занимает две полосы и мешает проезду.

В воскресенье утром, 23 февраля, петербуржцы стали замечать последствия вчерашней непогоды. Рядом с одним из домов на улице Савушкина рекламный стенд "прикрыл ВАЗ" от бушующего ветра. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Проезжающие мимо водители отметили, что машина занимает почти 2 полосы. От возможности влететь "в этот бутерброд" спасет лишь стоящий рядом автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками.

Ранее мы писали, что ветер валит деревья в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today