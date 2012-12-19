В петербургском метро могут убрать рекламу

В настоящее время данный вопрос комитет по транспорту обсуждает с комитетом по информатизации и связи.

Из петербургского метрополитена может исчезнуть реклама. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, передает 78.ru.

В настоящее время данный вопрос комитет по транспорту обсуждает с комитетом по информатизации и связи. По словам Полякова, реклама в метро уже не востребована, поскольку горожане на нее не обращают внимание. Глава комитета добавил, что реклама лишь мешает пассажирам безопасно передвигаться в подземке.

Ранее стало известно, что в петербургском метро планируют заменить все турникеты. На эти цели нужно будет выделить 130 млн рублей, рассказал Поляков.

Фото: Piter.TV