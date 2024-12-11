Санкт-Петербург опустился в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Основной причиной снижения позиций эксперты называют рост конкуренции среди соискателей.

Аналитики hh.ru опубликовали результаты рейтинга регионов России по перспективности трудоустройства на начало 2025 года. К сожалению, Санкт-Петербург не смог удержаться в топ-20 и опустился на 29-е место, потеряв сразу 17 позиций за год. Итоговый балл региона составил 72,95.

Основной причиной снижения позиций эксперты называют рост конкуренции среди соискателей: на одну вакансию в Петербурге приходится 5,2 резюме, что выше прошлогоднего показателя (4 резюме). Кроме того, незначительно выросла доля соискателей, готовых к переезду, — с 0,8% до 0,9%.

Лидером рейтинга в 2025 году стала Амурская область, которая поднялась на 8 позиций и набрала 77,40 балла. Здесь конкуренция за рабочие места значительно ниже — на одну вакансию приходится 3,7 резюме. Медианная зарплата в регионе составляет 102 600 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения — 19 427 рублей.

На втором месте — Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем — Республика Башкортостан (76,53 балла). Обе республики продолжают демонстрировать высокую привлекательность для соискателей, несмотря на незначительные изменения в рейтинге: Татарстан потерял одну позицию, а Башкортостан поднялся на две.

В топ-10 вошли также Забайкальский край, Курганская, Липецкая, Ленинградская, Тамбовская и Омская области, а также Еврейская автономная область.

Москва, как и Санкт-Петербург, оказалась в нижней части рейтинга, заняв 66-е место с результатом 68,76 балла. Конкуренция за рабочие места в столице остается высокой — 5,5 резюме на вакансию.

Наибольший успех в рейтинге продемонстрировала Тамбовская область, которая поднялась с 47-го на 8-е место. Аутсайдером оказался Ненецкий автономный округ, опустившийся с 29-го на 78-е место.

Острый дефицит работников на ПВЗ наблюдается в Петербурге.

Фото: unsplash (CoWomen)