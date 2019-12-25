Рейсов автобусов из поселков Советский, Дятлово, Токарево станет больше

Данный вопрос рассматривается перевозчиком совместно с районной администрацией.

6 ноября в поселке Советский представители районной и местной власти, а также компании "Виплайн" совместно с населением обсудили организацию автобусного движения.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, местные жители обратились с просьбой увеличить количество рейсов автобусов, следующих из поселков Советский, Дятлово, Токарево.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Выборгского района Алексея Забойкина, увеличение рейсов зависит от пассажиропотока, а в настоящее время максимальная наполняемость автобусов составляет 70%.

Все же перевозчику, обслуживающему маршрут №135-Э и маршрут 121 рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении количества рейсов.

Отметим, что в настоящее время продолжаются проверки санитарного состояния автобусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге обсудили вопросы экологии.

Фото: администрация МО "Выборгский район"