"Белавиа" запустит прямой рейс между Петербургом и Гомелем

Самолёты будут совершать полёты три раза в неделю - во вторник, пятницу и воскресенье.

С 22 марта авиакомпания "Белавиа" начнёт осуществлять прямые рейсы между Петербургом и Гомелем. Информацию об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Самолёты будут совершать полёты три раза в неделю - во вторник, пятницу и воскресенье. Время в пути составит 1,5 часа.

Стоимость одного билета начинается от 4,8 тыс. рублей, а поездка в обе стороны обойдется пассажирам минимум в 9,6 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что ежедневные рейсы из Петербурга в Шанхай запустят в конце марта.

Фото: Piter.TV