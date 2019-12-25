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Самолет из Петербурга не может приземлиться в Омске из-за сильной метели
Сегодня, 10:05
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Alena_Zinovieva

Самолет из Петербурга не может приземлиться в Омске из-за сильной метели

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Авиалайнер перенаправили в Новосибирск.

Направлявшийся из Петербурга в Омск самолет авиакомпании "Россия" перенаправили в Новосибирск из-за сильной метели. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу омского аэропорта.

Кроме того, в Омске не смогли приземлиться пять самолетов из Москвы. Их также направили в Новосибирск.

В среду, 24 февраля, синоптики прогнозируют в Омске пургу и снежные заносы. Ветер усилится до 21 м/с. Все самолеты приземляться в Омске сразу после улучшения погоды.

Ранее рейс из Петербурга в Занзибар задержали на семь часов.

Фото: pixabay.com

Теги: омск, плохая погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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