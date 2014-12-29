Препарат проверят на соответствие требованиям Евросоюза.

Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V". Об этом рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций. По данным ведомства, Европейское агентство лекарственных препаратов запустило процедуру, связанного с регистрационным досье препарата "Спутник V".

РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств. пресс-служба РФПИ

Напомним, что решение по процедуре принято европейским Комитетом. Эксперты оценили результаты лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых добровольцах и обычных гражданах. Теперь будет осуществлен анализ соответствия российской вакцины стандартам ЕС в сферах безопасности, качества и действенности от коронавируса.

Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС.

Фото: Минздрав России