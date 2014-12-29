Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V". Об этом рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций. По данным ведомства, Европейское агентство лекарственных препаратов запустило процедуру, связанного с регистрационным досье препарата "Спутник V".
РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств.
пресс-служба РФПИ
Напомним, что решение по процедуре принято европейским Комитетом. Эксперты оценили результаты лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых добровольцах и обычных гражданах. Теперь будет осуществлен анализ соответствия российской вакцины стандартам ЕС в сферах безопасности, качества и действенности от коронавируса.
Словакия получила первую партию вакцины "Спутник V" без одобрения в ЕС.
Фото: Минздрав России
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